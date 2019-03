CALCIOMERCATO JUVENTUS NEDVED ALLEGRI / Per il futuro c'è tempo: Pavel Nedved ha parlato a 'DAZN' prima di Genoa-Juventus ed ha risposto anche alle domande sul destino di Massimiliano Allegri. Il vicepresidente dei bianconeri ha spiegato: "Allegri si è visto con Agnelli e hanno deciso di dare precedenza ai nostri obiettivi.

Poi si rivedranno: ci sarà tutto il tempo per un nuovo contratto".

Dal futuro alla sfida di Marassi con Dybala chiamato a guidare l'attacco juventino: "E' una partita importante per tutti - dice Nedved - non soltanto per Dybala. E' carico, ha molto entusiasmo: come tutti dopo martedì sera. Oggi però ci sarà da soffrire".

