CALCIOMERCATO MONCHI SIVIGLIA / Ora è ufficiale: Monchi torna al Siviglia. Il club andaluso ha ufficializzato il ritorno del dirigente come direttore sportivo.

La nomina sarà effettiva a partire dal prossimo 1 aprile mentre domani, lunedì 18 marzo, ci sarà la presentazione alla stampa alle ore 13. Dopo l'addio allatorna in quella che è stata la società che ha accompagnato la sua carriera da calciatore prima e da dirigente poi: 9 anni in prima squadra, 17 come direttore sportivo durante le quali ilha conquistato 5 Europa League, 2 coppe del Re, 1 Supercoppa Europea e 1 Supercoppa spagnola.

