MILAN INTER KAKA / Oggi lo guarderà da lontano, quel derby che tante volte ha giocato e spesso deciso. Ma in futuro, chissà. Ricardo Kakà, ex fuoriclasse e Pallone d'Oro rossonero, a 'La Gazzetta Sportiva' si racconta e racconta la stracittadina Milan-Inter di stasera: "La Juve è lontana, però Leo e Maldini stanno lavorando bene. La squadra sta crescendo con una spesa molto relativa.

È importante tornare in salute economicamente.è forte, è un bomber, ma paragonare è nocivo. Quello che impressiona di Piatek è che sia sempre al posto giusto nel momento giusto. È veramente un bell'acquisto. Pronostico? Vince il Milan. Segnano Piatek e Paquetà".

Quindi inevitabile la domanda sul possibile ritorno, in altre vesti, più volte ipotizzato: "L'Italia è nei miei pensieri e piace molto anche a Carolina. Quando sarà il momento non lo so, ma l'Italia è sempre nel mio radar".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui