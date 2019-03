Calciomercato Inter, si complica la pista Valencia?

CALCIOMERCATO INTER VALENCIA / È stato direttamente il papà a confermare che sì, l'Inter è in corsa per Antonio Valencia che non rinnoverà il suo contratto con il Manchester United.

Ma i nerazzurri non sono soli. Anzi. La dirigenza interista dovrà fare i conti infatti con la concorrenza di club cinesi,e soprattutto. Secondo l'edizione odierna del 'The Sun' infatti i 'Gunners' starerebbero lavorando concretamente sul giocatore e l'ipotesi prende quota.