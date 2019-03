CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT KEAN / Matthijs De Ligt, oltre ad essere uno dei pezzi più pregiati di casa Ajax, è anche uno dei nomi che più piacciono alla Juventus per il prossimo mercato. Il difensore centrale olandese è nel mirino, oltre che dei bianconeri, delle grandi big europee come Manchester City, Barcellona e Paris Saint-Germain. La sua valutazione si aggira attorno ai 70 milioni di euro, ma la Juve sta provando ad anticipare i tempi.

Intanto Massimiliano Allegri ha sottolineato come il doppio incrocio con i 'lancieri' sarà occasione per osservare da vicino il promettente centrale. La dirigenza continua comunque a dialogare con Mino Raiola, agente del ragazzo. Raiola che però è anche agente di Moise Kean. Il baby attaccante italiano piace molto agli olandesi che, come sottolinea 'Tuttosport', insistono per averlo come contropartita nell'affare De Ligt. L'Ajax starebbe infatti facendo il possibile per fare in modo che il giocatore di origini ivoriane rientri nella trattativa.

