DIRETTA NAPOLI UDINESE FORMAZIONI / Senza Chiriches, Diawara, Insigne e Raul Albiol, il Napoli ospita l'Udinese alle 18. Poca scelta, dunque, per Carlo Ancelotti che nonostante l'emergenza non rinuncia alle rotazioni in vista del difficile impegno dell'11 aprile contro l'Arsenal.

I friulani, dal canto loro, anche in virtù delle vittorie di ieri di, dovranno tentare l'impresa per allontanarsi dalle zone calde della classifica. Calciomercato.it segue la gara in tempo reale.

NAPOLI(4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Younes; Mertens, Milik. All. Ancelotti

UDINESE (3-5-2): Musso; Stryger Larsen, Troost-Ekong, Mandragora; Ter Avest, Fofana, Sandro, De Paul, Zeegelar; Lasagna, Pussetto. All. Nicola

CLASSIFICA SERIE A:

