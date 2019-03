FROSINONE EMPOLI VIDEO HIGHLIGHTS / Scontro salvezza cruciale per la stagione. Empoli e Frosinone si affrontano al 'Castellani' in un match di capitale importante per il campionato delle due squadre.

Andreazzoli prova a dare la scossa ai toscani dopo il ritorno in panchina e l'avvicendamento con Iachini, mentre i ciociari di Baroni vanno a caccia dei tre punti per tenere in vita le speranze di permanenza nella massima serie.

Calciomercato.it, tramite il canale Youtube della Lega Serie A, vi offre gli highlights di Empoli-Frosinone.

