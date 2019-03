DIRETTA LAZIO PARMA FORMAZIONI UFFICIALI / Occasione ghiottissima per la Lazio che, grazie alla sconfitta di ieri della Roma contro la Spal, in caso di vittoria si porterebbe a soli due punti dai giallorossi, con una partita da recuperare. Il Parma, invece, dopo le due vittorie consecutive in trasferta contro Fiorentina e Udinese e il 3-3 in casa della Juventus, spera in un'altra impresa.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Caicedo. All. Inzaghi

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Rigoni, Biabiany; Gervinho, Inglese, Siligardi. All. D'Aversa

CLASSIFICA: Juventus 75*, Napoli 57, Milan 51, Inter 50, Roma 47*, Torino 44*, Atalanta 44, Lazio 42**, Sampdoria* 42, Fiorentina 37*, Parma e Genoa* 33, Sassuolo* 32, Genoa 30, Cagliari 30*, Spal 26*, Udinese 25**, Bologna* 24, Empoli 22, Frosinone 17, Chievo 10.

*Una partita in più

**Una partita in meno

