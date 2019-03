MILAN INTER ULTIME FORMAZIONI / È un Derby totalmente ribaltato. Milan ed Inter tornano ad affrontarsi in una stracittadina che pesa tantissimo nella corsa alla Champions League e che, rispetto all'andata, ha visto cambiare gli equilibri oltre che i grandi protagonisti in campo. Dall'Inter in fuga al Milan avanti di un punto, da Higuain contro Icardi a Piatek contro Lautaro Martinez. Nuovi bomber, nuovi gol per una sfida fondamentale ed a cui le due formazioni arrivano da momenti decisamente diversi.

Da una parte i rossoneri di mister Gennaro Gattuso sono al completo.

Imbarazzo della scelta con la formazione-tipo da schierare e tutte le alternative pronte in panchina. Dall'altra i nerazzurri di mister Lucianoche dopo l'eliminazione dall'Europa League devono fare i conti con le assenze di Miranda, Nainggolan, Joao Mario ed il lungodegente Vrsaljko, oltre ovviamente a Mauro

Milan-Inter, probabili formazioni

Ecco dunque come dovrebbero schierarsi Milan e Inter dal primo minuto.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paqueta; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Gattuso

Inter (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, de Vrij, Aaamoah; Vecino, Brozovic, Gagliardini; Politano, Lautaro Martinez, Perisic. All. Spalletti

