NAPOLI UDINESE VIDEO HIGHLIGHTS / Il Napoli ospita al 'San Paolo' l'Udinese nel match della 28° giornata.

Gli Azzurri di Ancelotti vogliono ritrovare il successo in campionato che manca in campionato da due giornate dopo aver centrato i quarti di Europa League, mentre i friulani sono a caccia di punti salvezza per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Calciomercato.it, tramite il canale Youtube della Lega Serie A, vi offre gli highlights di Napoli-Udinese.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui