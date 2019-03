Calciomercato, colpo di scena Griezmann: si libera 'in saldo'?

CALCIOMERCATO GRIEZMANN / Attenzione ai movimenti di questo marzo che lancia segnali piuttosto chiari in vista di un'estate che sul calciomercato può regalare grande divertimento. E tra i grandi nomi pronti ad animare il mercato europeo va citato secondo 'L'Equipe' anche quello di Antoine Griezmann, stella dell'Atletico Madrid eliminato agli ottavi di Champions League dalla clamorosa rimonta della Juventus. Il francese un anno fa era ad un passo dal Barcellona salvo poi accettare il patto con gli altri big dei 'Colchoneros' decidendo di rimanere per cercare di raggiungere la finale di Champions che si giocherà proprio nel loro nuovo stadio.

Obiettivo sfumato e scenari che ora cambiano.

Sì, perché in casa Atletico l'eliminazione ha avuto un peso molto importante e la sensazione è che in molti siano arrivati a fine ciclo. Il condottiero Diego Godin, ad esempio, promesso sposo dell'Inter, ma anche lo stesso Griezmann che secondo il quotidiano francese si starebbe interrogando sul proprio futuro. Il Barcellona continua a seguirlo e a favorire l'interesse dei top club è anche la clausola piuttosto abbordabile: nel rinnovo firmato a maggio 2018 con prolungamento fino al 2023 è stata fissata a quota 200 milioni di euro, ma che scatterà da luglio. Fino a giugno, infatti, Griezmann è acquistabile con 120 milioni di euro. Il Barça come detto resta in pole (e potrebbe liberare almeno un big tra Coutinho, Suarez e non solo), ma occhio anche ad altri club, come Psg e non solo.

