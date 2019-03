Inter, svolta Icardi: scende in campo Zhang

INTER ICARDI ZHANG / Possibile svolta nel caso Icardi. La strategia diplomatica portata avanti da Marotta, ad dell'Inter, e l'avvocato Nicoletti nelle vesti di mediatore non ha portato fin qui risultati.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Pronto a scendere in campo per dirimere la questione, stando alla 'Gazzetta dello Sport', il presidente. Previsto un summit con Icardi durante la prossima settimana, per far sì che il giocatore possa tornare in squadra dopo la sosta per le nazionali.