MILAN INTER DERBY RECORD/ “Sarà uno stadio rossonero ed "infuocato", in linea con lo slogan che accompagna la sfida ("JOIN THE FLAME"). Tutto il perimetro esterno dello stadio sarà oggetto di una videoproiezione con oltre 170 corpi illuminanti che proietteranno fasci di luce a ricreare l'effetto del fuoco”. Lo aveva annunciato il Milan nell’elencare tutti quei dati che fanno di Milan-Inter di domani un Derby da record ancor prima del fischio d’inizio.

Le immagini di Calciomercato.it dimostrano il clima “infuocato“ del Meazza nella notte prima degli esami per le due milanesi: da una parte l’Inter è chiamata a salvare la faccia in un periodo a dir poco difficile e negativo, dall’altra il Milan con l’occasione di dare un segnale fortissimo alla zona Champions, di andare +4 dagli stessi cugini e di ottenere la consapevolezza di un salto di qualità tanto chiesto, invocato e sperato da mister

Questa è solo una delle tante iniziative organizzate dal club rossonero che darà la possibilità al noto rapper Ghali di esibirsi sul campo, nel prepartita, dando ritmo e voce al pubblico con il suo nuovo singolo. A fine primo tempo sarà il turno delle glorie rossonere che presenteranno ai tifosi la maglia con cui scenderanno in campo tra qualche settimana ad Anfield contro il Liverpool Glorie. Un match da 5,7 milioni di € di incasso (record per il club rossonero) che sarà vissuto in 4K in oltre 200 paesi. Gli occhi del Mondo su Piatek e Lautaro. La Milano calcistica chiamata a dare spettacolo.

