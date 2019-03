CALCIOMERCATO INTER VALENCIA / Il papà di Antonio Valencia parla del futuro del figlio in un'intervista a 'El Universo' e non chiude la porta all'Inter, società interessata all'acquisto dell'ecuadoreno, in scadenza di contratto con il Manchester United: "E' certo che non continuerà a Manchester, non rinnoverà. Tutto nella vita ha una fine. Ora vuole scegliere l'opzione migliore: cerca una squadra che gli offra un contratto biennale.

Non pensa ai soldi, ma spera di andare in un club che lotti per obiettivi importanti.e lasono le opzioni, ma nel calcio può cambiare tutto".

Lo stesso calciatore, intervistato da 'Quito Sports Area', spiega ciò che vuole per il suo futuro: "La mia scelta non sarà influenzata dall'aspetto eocnomico ma penserò al mio benessere e alla mia famiglia. Il mio obiettivo - ha poi chiarito Valencia - è restare in Inghiltera".

