CALCIOMERCATO PSG TUCHEL / Rinnovo possibile: Tuchel conferma la trattativa con il Psg per prolungare il contratto in scadenza nel 2020. Il tecnico tedesco in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Marsiglia ha parlato anche del suo futuro: "Siamo in trattativa. Abbiamo iniziato durante la pausa invernale ma non abbiamo trovato un accordo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Abbiamo parlato ma non questo non è il momento giusto, ci sono le partite contro Lione e Marsiglia, tanti incontri. Riprenderemo le discussioni con calma durante la pausa internazionale". La posizione di Tuchel è a rischio dopo l'eliminazione del Psg dalla Champions ad opera del Manchester United ma negli ultimi giorni si è parlato di un'intesa per il rinnovo: accordo che il tecnico ha smentito, confermando però la trattativa in corso.