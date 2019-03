TORINO BOLOGNA MAZZARRI PALACIO / Il Torino cade dopo sette giornate, perdendo in casa 3-2 con il Bologna al termine di una gara combattutissima e rallentando in zona Europa League.

Walter, a 'DAZN' nel postpartita, non nasconde la propria delusione: "Dopo una striscia positiva così lunga era scritto che perdessimo, grazie per aver detto che abbiamo giocato bene e creato molto - ha dichiarato il tecnico granata - Abbiamo pagato ogni errore,sembravaper come ci ha messo in difficoltà. Partita stregata specialmente nel secondo tempo, abbiamo commesso qualche errore di troppo specialmente in difesa, che correggeremo insieme. Poco attenti sul primo gol, commesso uno sbaglio marchiano. In generale non riuscivamo a prenderli alti come facciamo di solito e a chiudere le loro linee di passaggio. Ci può stare sbagliare una partita del genere, con il campionato che stiamo facendo. Avremmo almeno meritato di pareggiarla, le abbiamo provate tutte, siamo stati anche molto sfortunati. La loro superiorità numerica a centrocampo ci ha causato delle difficoltà".