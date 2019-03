TORINO BOLOGNA MIHAJLOVIC / Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato a 'Dazn' dopo la vittoria rossoblu in casa del Torino: "L'abbiamo preparata bene, i ragazzi hanno sofferto nel secondo tempo come è giusto che sia ma abbiamo rischiato poco e niente. Abbiamo fatto tre gol contro una delle migliori difese, altri due ci sono stati annullati. Ci è andata bene. Siamo stati bravi sul 2-3 a gestirla con l'uomo in meno.

Sapevamo che erano una squadra fisica che ti fa giocare male: sono contento perché abbiamo fatto una bjuona prestazione. Mi dispiace per i miei ex ragazzi e i tifosi del Torino ma c'è tempo per andare in Europa. Sono contento per i miei ragazzi e i tifosi del Bologna. Dobbiamo pensare positivo, in passato nei momenti di difficoltà hanno mollato: abbiamo lavorato su questo. I ragazzi credono in quello che si fa e si vede in campo. Questa è la strada giusta, ci godiamo questa sosta e alla ripresa dobbiamo vincere altrimenti questa vittoria non ha valore".

