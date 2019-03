SPAL ROMA RIZZITELLI KARSDORP / Sconfitta pesante per la Roma, che perde 2-1 in trasferta con la Spal e vede complicarsi la rincorsa al quarto posto. Altra prova con poche luci e molte ombre per i giallorossi.

Sul banco degli imputati diversi giocatori, tra gli altri, colpevole sulla prima rete dei ferraresi realizzata da, che lo anticipa nettamente di testa. Furioso l'ex giallorosso Ruggero, che sbotta e commenta senza troppi giri di parole a 'Roma Tv' il comportamento dell'olandese: "E' l'ABC del calcio, è la seconda volta che Karsdorp fa prendere alla Roma un gol in questo modo, dopo Bergamo. Ma di che c... stiamo parlando? Non fatemi inc...re, su".