SPAL ROMA ROCCHI / C'è il rigore dato alla Spal ma non solo: la direzione di gara di Rocchi nel match di questo pomeriggio tra la squadra di Ferrara e la Roma non ha convinto.

Sui social, soprattutto i tifosi giallorossi, si scagliano contro l'arbitro, protagonisti in negativo per alcune sue decisioni: dal rigore generoso dato alla squadra di casa ad alcune ammonizioni eccessive date alla squadra di Ranieri, per finire con una possibile espulsione per Cionek non arrivata. Una serie di episodi che ha fatto finire sotto 'processo' Rocchi.

Ecco alcuni tweet:

