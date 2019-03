Serie B: frena il Verona con l'Ascoli, Benevento ancora ko

SERIE B VERONA ASCOLI BENEVENTO SPEZIA / Non mancano i risultati a sorpresa nelle gare del sabato della 29esima giornata di Serie B. Nei match delle 15, cade ancora il Benevento, alla terza sconfitta consecutiva, battuto per 3-2 in casa dallo Spezia: inutile il gol di Roberto Insigne, Coda sbaglia un rigore. Sconfitta anche l'altra squadra campana, la Salernitana: il Livorno vince 1-0 e si avvicina alla salvezza. Pari per 1-1 tra Foggia e Cittadella, mentre il Perugia avanza in zona playoff passando 1-0 sul campo del Padova.

Nella sfida delle 18, ilnon va oltre l'1-1 con l'pareggia il gol di, ma i gialloblù falliscono il sorpasso alper restare da soli in seconda posizione.

BENEVENTO-SPEZIA 2-3 - 32' Ricci rig. (S), 34' Insigne (B), 64' Da Cruz (S), 67' Okereke (S), 88' Armenteros (B)

PADOVA-PERUGIA 0-1 - 18' Han

FOGGIA-CITTADELLA 1-1 - 55' aut. Tonucci (C), 81' Mazzeo rig. (F)

LIVORNO-SALERNITANA 1-0 - 23' Rocca

VERONA-ASCOLI 1-1 - 10' Rosseti (A), 36' Pazzini (V)

CLASSIFICA

Brescia 50 Palermo, Verona 46 Pescara 45 Lecce 44 Benevento 43 Perugia 41 Spezia, Cittadella 40 Cosenza, Salernitana 34 Ascoli 32 Cremonese, Livorno 30 Foggia*, Venezia 27 Crotone 26 Padova 23 Carpi 23

* -6 di penalizzazione

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui