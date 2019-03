CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS FABIAN RUIZ / Futuro da grande per Fabian Ruiz: è il pronostico di Dries Mertens sul compagno di squadra spagnolo. L'attaccante del Napoli ha parlato oggi a 'Radio Kiss Kiss Napoli' e si è soffermato anche sulla prima convocazione in Nazionale per il centrocampista: "Si, sono contento per lui.

Quando è arrivato aera un po' timido, poi gli ho aperto la testa. Sono sicuro che tra due-tre anni giocherà in una squadra ancora più grande, avrà un gran futuro".

Mertens ha anche parlato dell'addio di Hamsik, volato a febbraio in Cina: "Marek ama Napoli, ha fatto una scelta che per lui era anche un'opportunità. Va rispettato per questo, sono molto contento per lui".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui