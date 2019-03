CALCIOMERCATO ROMA CHAMPIONS RANIERI MASSARA / Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, prima della gara contro la Spal aveva detto la sua su una eventuale mancata qualificazione Champions dei giallorossi minimizzando il tutto.

Di avviso diverso invece il tecnico Claudio, che nel post-partita ai microfoni di 'Sky Sport' ha affermato: "Se la Roma va in Champions League c'è un programma, se non ci va si cambia aria in parecchi. L'ho detto loro: devono meritarsi quello che guadagnano. Rischio rivoluzione? Se non c'è l'introito Champions qualcosa deve cambiare".