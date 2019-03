TORINO CAIRO BELOTTI / Urbano Cairo manda un messaggio a Roberto Mancini: si parla della mancata convocazione in Nazionale di Andrea Belotti e il presidente del Torino è chiaro.

Intervenuto a 'DAZN' prima della gara contro il, il numero uno granata ha affermato: "Belotti da Nazionale? Non devo sponsorizzarlo lo fa da solo con grandi partite, gol, essendo trascinatore e con una forza fisica straordinaria. Mancini deve fare le scelte e spero che tenga in considerazione Belotti, ma il Gallo è focalizzato solo sul Toro. Mihajlovic? Lo incontro volontieri, non lo sento più dall'esonero che decisi con dispiacere. Lo rivedrò con simpatia e piacere".