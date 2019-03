SPAL ROMA SEMPLICI / Successo fondamentale per la Spal che ha superato per 2-1 la Roma nel secondo anticipo del sabato della 28/a giornata di Serie A. A decidere Fares ed un rigore di Petagna che danno una boccata d'ossigeno ai biancazzurri. Nel post-partita ai microfoni di 'Sky Sport' ha parlato proprio Leonardo Semplici, allenatore della Spal: "Prestazione eccezionale a livello di singoli e di squadra. Da molto tempo non riuscivamo a giocare così. L’unico modo per limitare le caratteristiche della Roma era tenere la palla e impostare da dietro senza frenesia.

Non era facile, finalmente abbiamo espresso le nostre qualità, ma non possiamo fermarci. Mi ero raccomandato ai ragazzi. Dovevamo iniziare l'azione da dietro senza fretta e senza frenesia. Abbiamo messo tutte quelle cose che bisognava mettere stasera per fare una partita del genere. Bisognerà riproporre questo tipo di calcio in quanto il nostro cammino è in salita, è difficile. Bisogna dare continuità a questo tipo di prestazioni. Lazzari è un giocatore importantissimo per noi e lo ha dimostrato anche oggi. Missiroli è un giocatori di grande duttilità ed intelligenza. Stasera ci voleva un giocatore come lui utile dal punto di vista anche fisico."

