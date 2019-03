SPAL ROMA CRONACA / Arriva prestissimo la prima sconfitta per la nuova Roma targata Claudio Ranieri. I giallorossi vanno al tappeto al Paolo Mazza contro i padroni di casa della Spal, vittoriosi per 2-1 al termine di una gara controversa e non senza polemiche arbitrali. Ad aprire la contesa nella prima frazione è Fares che converte in rete un assist di Cionek consentendo ai suoi di andare al riposo avanti di uno.

Il match però si decide tutto nel primo quarto d'ora della ripresa con la Roma che prima pareggia momentaneamente i conti con un calcio di rigore trasformato da, e poi crolla ancora in fase difensiva concedendo un penalty ache trafiggeper il definitivo 2-1. A nulla sono valsi gli assalti finali del team di Ranieri che interrompe sul nascere la rincorsaalle milanesi. Ossigeno puro invece per la Spal che mette in cascina punti preziosi in ottica salvezza.

CLASSIFICA: Juventus 75, Napoli 57, Milan 51, Inter 50, Roma 47*, Torino 44, Atalanta 44, Lazio 42**, Sampdoria* 42, Fiorentina 37*, Parma 33, Sassuolo* 32, Genoa 30, Cagliari 30*, Spal 26*, Udinese 25**, Empoli 22, Bologna 21, Frosinone 17, Chievo 10.

*Una partita in più

**Una partita in meno

