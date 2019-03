MILAN INTER SPALLETTI ICARDI/ Niente da fare per Mauro Icardi e per i tifosi dell'Inter che lo avrebbero voluto in campo domani sera nel derby della Madonnina con il Milan.

Luciano, tecnico dei nerazzurri, ha infatti convocato 19 giocatori fra i quali non c'è il nome dell'ex capitano nerazzurro.

I CONVOCATI: Handanovic, Padelli, Berni; Skriniar, Cedric, D'Ambrosio, Dalbert, De Vrij, Ranocchia, Asamoah; Gagliardini, Vecino, Valero, Brozovic; Perisic, Lautaro, Keita, Politano, Candreva.

