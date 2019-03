CALCIOMERCATO NAPOLI LASAGNA / L'agente di Kevin Lasagna, Massimo Briaschi, è intervenuto sul futuro del proprio assistito ai microfoni di 'CalcioNapoli24 Live' parlando proprio dell'accostamento agli azzurri: "Lasagna-Napoli? Ne avevamo parlato un anno fa, ci poteva essere una mezza cosa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Poi la situazione non si è concretizzata e quindi non ne abbiamo più parlato di questa eventualità, Giuntoli è un grande estimatore di Kevin: chissà cosa potrà accadere in futuro". L'agente dell'attaccante dell'Udinese ha quindi riportato alla luce il vecchio interesse del Napoli per il calciatore non escludendo nulla in ottica futura.