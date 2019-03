SASSUOLO SAMPDORIA DE ZERBI / Pomeriggio amaro per il Sassuolo che è crollato addirittura per 3-5 sotto i colpi della Sampdoria di Giampaolo. Una vera e propria debaclé per la compagine di De Zerbi che nel post-partita si è sfogato ai microfoni di 'Sky Sport' analizzando la sconfitta dei suoi: "Il problema del Sassuolo non è tattico o tecnico, ma psicologico. Non riusciamo ad avere continuità mentale, questo dipende anche dall'allenatore.

Fin quando sarà così alterneremo prestazioni bellissime a prestazioni come quella di oggi. Se non miglioriamo in questo non faremo mai il salto di qualità". De Zerbi ha poi continuato sulle parole ai suoi ragazzi: "In settimana non ci siamo allenati come avremmo dovuto. Prima della partita l'avevo fatto presente più di una volta, ero preoccupato prima della Samp. Cosa ho detto alla squadra resta nello spogliatoio, ma bisogna capire che serve spingere al massimo tutti i giorni. Siamo troppo discontinui e poco costanti".