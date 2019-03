CALCIOMERCATO SPAL ROMA DELNERI / Si sta disputando in questi minuti il terzo anticipo della 28/a giornata di Serie A tra Spal e Roma.

Nel corso della prima frazione di gioco sul punteggio ancora di 0-0 le telecamere hanno inquadrato l'ex allenatore dell'Udinese, pizzicato a guardare con attenzione la sfida tra biancazzurri e giallorossi. Al momento dell'inquadratura lo stesso Delneri prendeva appunti. Indizio che potrebbe far pensare ad un prossimo futuro magari proprio sulla panchina della Spal che è ancora impegnata nella lotta per non retrocedere.