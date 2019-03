REAL MADRID CELTA VIGO ISCO / Zinedine Zidane torna con un successo sulla panchina del Real Madrid che al Bernabeu si sbarazza con un secco 2-0 della pratica Celta Vigo.

Vittoria importante per il morale dei nuovi 'blancos' del tecnico francese che ha rispedito immediatamente nella mischia siache. Lo spagnolo, ai margini della squadra con, ha aperto le marcature con una zampata sottomisura su assist vincente di Benzema prima della rete che ha chiuso la partita firmata proprio da Gareth. Di fondamentale importanza il gol di Isco che sblocca mentalmente il Real ed allontana subito le nubi di calciomercato per far posto ad ampi e convinti sorrisi.