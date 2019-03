SPAL-Roma, Massara: "Niente Champions? Ipotesi che non consideriamo"

Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio del match contro la SPAL.

Il dirigente ha commentato le possibili scelte dei giallorossi sul mercato, inevitabilmente condizionato dall'eventuale partecipazione alla prossima Champions League: "Quando il mercato si aprirà, ovviamente, tutto sarà più chiaro, ma un club come il nostro può iniziare ad operare anche senza sapere se sarà in Champions o meno. In ogni caso, non qualificarci alla massima competizione continentale è un'ipotesi che nemmeno consideriamo".