Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, ha commentato la vittoria sul Sassuolo, nella quale ha firmato un gol e un assist, ai microfoni di 'Sky Sport': "Oggi non era facile, il Sassuolo gioca benissimo, c'era qualche assenza ma il mister ha sempre detto che contiamo tutti e 23 e bisogna fare i complimenti a chi si è fatto trovare pronto.

Europa? Quando dobbiamo fare il salto di qualità ci blocciamo sempre, dobbiamo riuscire a lavorare su questo per dare un senso al campionato. Ci proveremo fino alla fine".

Sul suo rendimento: "Ho sempre detto che in ogni gara cerco di rendermi utile, oggi è andata bene, mi sono divertito. La Nazionale è una bella soddisfazione, darò il massimo come ho sempre fatto. L'accoglienza dei bambini oggi mi ha emozionato, per non parlare degli applausi di tutto lo stadio alla mia uscita dal campo. Posso solo ringraziare tutti".

