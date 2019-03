Sassuolo-Sampdoria, leggenda Quagliarella: doppio record!

SASSUOLO SAMPDORIA QUAGLIARELLA RECORD / Fabio Quagliarella non si ferma più. L'esperto attaccante della Sampdoria continua a vivere un momento d'oro ed è stato protagonista anche nel primo tempo della sfida con il Sassuolo, firmando un gol e un assist.

Due firme che valgono un doppio record.

Come svelato dalla Opta, infatti, il napoletano ha stabilito oggi sia il suo record di reti (21) che di passaggi decisivi (7) in una singola stagione di Serie A. Numeri incredibili che hanno portato all'inevitabile convocazione in Nazionale da parte di Roberto Mancini. A 36 anni, lo stabiese sta vivendo un'incredibile seconda giovinezza.

