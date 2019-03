Calciomercato Inter, Simeone medita la 'vendetta'

CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR SIMEONE - Manca ancora l'ufficialità ma Diego Godin, esperto difensore centrale uruguaiano in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid, è destinato ad accasarsi a parametro all'Inter la prossima stagione.

I 'Colchoneros' sono quindi alla ricerca di un sostituto all'altezza e, secondo quanto riportato da 'elgoldigital.com', in cima alla lista dei desideri del tecnicoci sarebbe lo slovacco Milan, in quella che sarebbe una sorta di vendetta sportiva. L'ex sampdoriano, tuttavia, sembra vicino al rinnovo con i nerazzurri. L'alternativa per i biancorossi porterebbe adel Lipsia.