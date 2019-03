Calciomercato Empoli, il rimpianto di Andreazzoli

CALCIOMERCATO EMPOLI ANDREAZZOLI ZAJC - Domani Aurelio Andreazzoli tornerà sulla panchina dell'Empoli nella delicatissima sfida contro il Frosinone. Esonerato a inizio stagione, il tecnico toscano è stato richiamato dopo l'allontamento di Iachini.

Nel corso della conferenza stampa della vigilia, l'ex romanista ha voluto esprimere il suo rammarico per il mercato di gennaio ed in particolare la cessione del suo pupilloal Fenerbahce: "Io avrei sprangato tutti i cancelli dello stadio pur di non farlo andare via, ma non c'ero... Il modulo dello scorso anno era improntato su di lui: ora dobbiamo fare le valutazioni e decidere come giocare".