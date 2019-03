Napoli-Udinese, i convocati di Ancelotti: quante assenze!

NAPOLI UDINESE CONVOCATI ANCELOTTI / Il Napoli ha diramato la lista di convocati per la gara di domani contro l'Udinese.

Carlo, alle prese con le assenze di uomini importanti come Albiol, Insigne, Chiriches e Diawara, ha chiamato alcuni ragazzi della formazione primavera: Meret, Ospina, Karnezis, Hysaj, Malcuit, Mario Rui, Ghoulam, Luperto, Maksimovic, Koulibaly, Fabian Ruiz, Allan, Zielinski, Zedadka, Verdi, Ounas, Gaetano, Mertens, Callejon, Yuones, Milik.

Convocato, quindi, anche Zedadka, classe ‘2000 francese di origini algerine ex Nizza, preso ad agosto dal Napoli per la squadra Primavera. Con Baronio gioca quinto a sinistra, per Ancelotti e il suo staff può agire in mezzo al campo: il suo profilo è gradito soprattutto a Davide Ancelotti per la qualità tecnica. Infine, come appreso dagli inviati di Calciomercato.it, oltre agli infortuni per il Napoli si è aggiunta anche l’influenza di Fabian Ruiz da monitorare.

di Ciro Troise

