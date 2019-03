Calciomercato Juventus, parla Allegri: annuncio sul futuro

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / Massimiliano Allegri si gode il momento felice della sua Juventus, vicina allo scudetto e ancora in corsa in Champions League.

Il tecnico, dopo le voci di addio delle ultime settimane, ha chiarito la sua posizione in conferenza stampa: "Il mio futuro non dipendeva né dal passaggio del turno né dall'eliminazione. Ci metteremo a parlare con il presidente,a fine tagione. Ora non ha senso parlarne. Siamo ancora dentro la Champions, ci godiamo questa cosa - spiega il tecnico alla vigilia della sfida col Genoa -da Juventus? Non so cosa potrà diventare. Parlano tutti che è uno dei giovani più forti al mondo. Lo vedremo da vicino".