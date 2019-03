CALCIOMERCATO JUVENTUS DUBRAVKA - Da qualche a mese a questa parte il nome di Martin Dubravka ha iniziato a circolare in ottica Juventus. Qualora dovesse partire Perin per andare a fare il titolare altrove, il portiere ceco potrebbe agire da vide Szczesny.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Rumors che trovano conferme nelle parole del suo agente: "Posso confermare che la Juve è interessata a Martin - ha dichiarato Pavelal 'Mirror' - Tuttavia non sono soltanto gli scout bianconeri che lo seguono: ci sono anche altri club della. Personalmente pensiamo che dovrebbe restare in Inghilterra: per questo abbiamo iniziato a negoziare il rinnovo del contratto. Quando è arrivato aera uno sconosciuto, ma rapidamente è diventato importante per la squadra e si è fatto una buona reputazione nel calcio inglese. Ovviamente, dall'altro lato, registriamo gli interesse delle altre società".