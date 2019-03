INTER ICARDI / Icardi è da diverso tempo al centro dell'attenzione in casa Inter, a causa della decisione del club di togliergli la fascia da capitano.

Dopo essere rimasto in silenzio per molto tempo sui social, il centravanti ha pubblicato una foto, in cui è ritratto in un'esultanza con la fascia da capitano al braccio.

Per tutte le news di giornata CLICCA QUI!

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui