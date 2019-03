INTER ICARDI / Il caso Icardi continua a far parlare di sé. L'ex capitano nerazzurro è lontano dal campo ormai da diverso tempo. In estate il calciatore potrebbe partire, visti i difficili rapporti con società e alcuni elementi dello spogliatoio.

Quest'ultimo in particolare, secondo quanto rivelato da 'Repubblica', sarebbe diviso in tre fazioni: italiani, sudamericani e slavi. Icardi, secondo il giornale, avrebbe rapporti buoni con tutti gli elementi tranne che con Handanovic, Brozovic e Perisic. Quest'ultimo in particolare avrebbe messo l'Inter a gennaio in un angolo con un aut aut: "O me o Icardi".

