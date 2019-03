REAL MADRID ZIDANE GUARDIOLA / Eder Militao si preannuncia solo come il primo di una serie di colpi per una faraonica campagna acquisti in casa Real Madrid. I 'Blancos' sono pronti a rivoluzionare e il "nuovo" tecnico Zinedine Zidane pensa a nuovi innesti. E dall'Inghilterra rimbalza la voce che uno dei nuovi volti possa essere Raheem Sterling.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Come riporta il 'Mirror', gli spagnoli starebbero pensando all'attaccante inglese per rafforzare il proprio reparto offensivo. Sterling sta disputando un'eccellente stagione con ilsotto la guida die Zidane è da sempre un suo estimatore. Visto però il contratto in scadenza nel 2023, il Real Madrid dovrà certamente effettuare un importante sforzo a livello economico per potersi assicurare le prestazioni del giocatore di origini giamaicane.