Calciomercato, Monchi 'annuncia' il ritorno

CALCIOMERCATO MONCHI SIVIGLIA / Quasi tutto fatto per il ritorno di Monchi al Siviglia dopo l'addio alla Roma.

Le anticipazioni di Calciomercato.it trovano conferma di ora in ora, anche dal diretto interessato che nella notte ha pubblicato sul suo profilo Twitter un messaggio che lascia poco spazio alla fantasia. "Il cuore non dimentica il posto dove ha lasciato i suoi migliori battiti" scrive Monchi, che dopo due anni di Roma torna nel club della sua vita. L'annuncio è atteso in questi giorni.