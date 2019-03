CALCIOMERCATO ATALANTA GOSENS / Robin Gosens è uno dei nuovi gioiellini di casa Atalanta. Arrivato a Bergamo lo scorso anno e utilizzato più che altro come riserva di Spinazzola, in questa stagione si sta rivelando una preziosissima pedina per Gasperini nel ruolo di esterno sinistro.

E complici queste buone prestazioni, sull'esterno tedesco ci sono diverse squadre di Bundesliga, tra cui il Borussia Dortmund . Per tutte le news di mercato nerazzurre CLICCA QUI

Il giocatore però smentisce le voci di un possibile addio e della volontà di trasferirsi in Germania. Lo ha comunicato in un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport'. "Sono tifoso dello Schalke 04, ma se mi dovessero chiamare oggi rifiuterei la proposta. Il progetto conta tantissimo e oggi come oggi non rifiuterei l'Atalanta. Dire addio a lei e all'Italia non varrebbe la pena, a maggior ragione se dovessimo poi conquistare un posto in Europa League". E proprio questo è l'obiettivo dell'esterno di origini olandesi: "Tornare in Europa League sarebbe un risultato super. La vera rivale in questo senso è la Lazio, ma possiamo anche conquistare la qualificazione tramite la Coppa Italia".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui