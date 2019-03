CALCIOMERCATO JUVENTUS KANTE / L'inserimento deciso del Chelsea che lo strappò al Leicester per circa 36 milioni di euro fece desistere la Juventus che in questi tre anni, però, non ha mai perso di vista i progressi di N'Golo Kanté, campione del mondo con la Francia e perno del centrocampo dei 'Blues'.

Il francese, nonostante un contratto fino al 2023 con ingaggio tra i più alti della rosa, starebbe valutando la possibilità di ascoltare nuove offerte da altri club viste le difficoltà del suo Chelsea che naviga attualmente al sesto posto in Premier League e proprio la, scrive 'Tuttosport', tramite alcuni intermediari sarebbe tornata a valutare la pista Kanté. La sua valutazione sfiora i 100 milioni di euro, ma il Chelsea sarebbe disposto a trattare a cifre più basse (non di molto). I pericoli principali però sono rappresentati da. Nel frattempo i bianconeri continuano a lavorare anche su Ndombele del Lione.