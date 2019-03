CALCIOMERCATO INTER SPALLETTI / Il derby per riprendersi il terzo posto e cancellare l'immediata eliminazione dall'Europa League. Sfumato il terzo obiettivo stagionale dopo Champions League e Coppa Italia, ora l'Inter deve necessariamente riuscire a conquistare un posto in Champions League. E per risalire la china è necessario vincere il derby domenica sera o per lo meno impedire al Milan di prendere il largo. Se dovesse comunque arrivare una sconfitta, il futuro di Luciano Spalletti non sembra essere a rischio, salvo che la squadra vada incontro ad una debacle clamorosa. La società pensa comunque ad una nuova guida tecnica a partire dalla prossima stagione, nonostante Spalletti abbia un contratto valido sino a giugno 2021.

Per questo, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', la separazione del tecnico potrebbe costare addirittura 25 milioni di euro. Al lordo infatti il tecnico e il suo staff costano all'Inter 12 milioni di euro a stagione. Nonostante questo Steven Zhang è comunque disposto a portare avanti il proprio progetto e per la panchina le prime scelte sarebbero Conte e Allegri. Ma a proposito di futuro, a fine stagione due addii paiono ancora più certi rispetto a quelli del tecnico toscano. Perisic e Icardi non faranno parte dell'Inter che verrà. E con loro anche diverse pedine del centrocampo. Al momento soltanto Brozovic pare essere sicuro di restare.

