Calciomercato Napoli, Ancelotti 'vota' Immobile: c'è il prezzo

CALCIOMERCATO NAPOLI IMMOBILE / Con Dries Mertens in bilico il Napoli lavora per farsi trovare pronto con un altro grande attaccante da inserire in rosa e in cima alla lista dei desideri ci sarebbe sempre il nome di Ciro Immobile.

La candidatura dell'attaccante dellaavrebbe avuto l'ok anche da parte del tecnico Carloche sogna di ricomporre la coppia conche tanto bene fece a Pescara. La palla però passa alla società che dovrà trattare col presidente biancoceleste Claudio Lotito e secondo 'Rai Sport' esistono margini per imbastire l'affare. Dopo il no a gennaio ai 60 milioni di euro dalla Cina infatti, per una cifra simile il club capitolino in estate potrebbe cedere. Per il giocatore, invece, un contratto con ingaggio ritoccato dagli attuali 3,5 milioni di euro percepiti ad una cifra più vicina ai 4,5 milioni di Insigne.