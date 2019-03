CALCIOMERCATO ROMA ZANIOLO / È già esplosa l'asta per Nicolò Zaniolo. La grande rivelazione della Roma e del campionato ha fatto impazzire i radar dei top club europei che lo stanno monitorando costantemente fin dal suo debutto stagionale e sono pronti a partire all'assalto del talento classe '99. Dalla Juventus al ManchesterCity, passando per Paris Saint-Germain, Barcellona e soprattutto RealMadrid.

Sarebbe proprio il club di Florentino Perez infatti quello in pole position e più deciso a piazzare da subito l'affondo nella corsa a Zaniolo.

Lo riferisce il 'Corriere dello Sport' secondo cui, dopo la missione degli emissari del Real all'Olimpico in occasione di Roma-Porto, la proprietà starebbe preparando un'offerta veramente irrinunciabile che supererebbe addirittura quota. Nei piani delle 'merengues' c'è una profonda rivoluzione che passerà attraverso grossi investimenti e dopo Ederacquistato dal Porto per 50 milioni, tra le priorità per la rosa di Zinedineci sarebbe appunto Zaniolo. In attesa che l'assegno venga ufficialmente messo sul tavolo della dirigenza giallorossa, comunque, l'intenzione della Roma rimane quella di blindarlo almeno per un altro anno. Anche se senza gli incassi della Champions League diventerebbe difficile resistere alle offerte.