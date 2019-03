CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI INTER CAVANI / C'è un grande nome pronto ad infiammare il calciomercato estivo. È quello del 'Matador' Edinson Cavani che dopo sei anni al 'Parco dei Principi' è pronto a dire addio al Paris Saint-Germain.

Il contratto in scadenza nel 2020 ed i rapporti non idilliaci con le altre stelle Neymar e Mbappé hanno messo l'uruguaiano e la società di fronte ad un bivio che avrebbe portato ad una conclusione: l'uruguaiano è in vendita, gli altri saranno blindati e trattenuti nonostante le tante offerte.

Lo riferisce 'Rai Sport' secondo cui i parigini avrebbero iniziato ad ascoltare proposte fissando a quota 40 milioni di euro la base d'asta per l'attaccante classe '87 autore in stagione di 22 gol e 8 assist in 27 presenze totali. E non mancano i club già attivi sulle sue tracce. Il Napoli, in particolare, sogna da anni il suo ritorno, ma attenzione anche all'Inter (che programma un futuro senza Icardi) e pure alla Juventus che sta studiando un altro innesto di spessore internazionale nel reparto offensivo. All'estero, invece, le insidie principali sarebbero rappresentate da Atletico Madrid, Real e Manchester United.

