p>PRIMA PAGINA GAZZETTA DELLO SPORT / La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, sabato 16 marzo, de 'La Gazzetta dello Sport':

ARRIVEDERBY?

L'Inter non cambia (per ora), ma a fine stagione via tecnico, Icardi e Perisic

Juve: Ajax, poi i big

Ancelotti ritrova Arsenal e Emery. Napoli, fa paura Aubameyang

Paqueta cerca il gol alla "prima" come Kakà, Ronie e Dinho

