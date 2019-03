Calciomercato Inter, clamoroso Icardi: torna con... Cambiasso?

CALCIOMERCATO INTER ICARDI CAMBIASSO / Non è un derby da dentro o fuori. O almeno questo è quello che ha dichiarato pubblicamente l'Ad dell'Inter Beppe Marotta che dopo l'eliminazione dall'Europa League ha ribadito la fiducia nel tecnico Luciano Spalletti: "Non è in dubbio.

Sta conducendo la squadra nel migliore dei modi e con lui dobbiamo arrivare al traguardo stagionale" le sue parole.

In realtà, però, da ambienti nerazzurri secondo 'Rai Sport' filtrano indiscrezioni contrastanti. In particolare è l'inviato Francesco Rocchi a riportare una voce clamorosa: "Girano voci, sono voci ma le riposto. Con un tonfo nel derby, Icardi sarebbe pronto a tornare in campo con Cambiasso in panchina". Il derby, quindi, potrebbe essere fatale per il tecnico Luciano Spalletti in caso di disfatta.

